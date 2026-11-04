Leidos: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Leidos lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,28 USD, nach 2,82 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,60 Prozent auf 4,63 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at