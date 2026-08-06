LEIFHEIT Aktie
WKN: 646450 / ISIN: DE0006464506
|Schwieriges Marktumfeld
|
06.08.2026 14:45:03
Leifheit-Aktie leichter: Halbjahresverlust aufgrund von Konsumflaute
Gründe seien unter anderem ein anhaltend schwieriges Marktumfeld und eine ausgeprägte Konsumzurückhaltung im Non-Food-Bereich in vielen europäischen Märkten. Der Umsatz sank im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um 5,8 Prozent auf 116,3 Millionen Euro, wie das 1959 gegründete Unternehmen weiter mitteilte.
"Wir treiben neben der strukturellen Transformation des Konzerns unsere Wachstumsstrategie konsequent voran", sagte der Vorstandsvorsitzende der LEIFHEIT AG, Alexander Reindler. Für das Gesamtjahr rechnet LEIFHEIT nun mit einem leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr (232,6 Mio. Euro) und einem operativen Ergebnis bei rund null.
Via XETRA fällt die LEIFHEIT-Aktie zwischenzeitlich um 1,13 Prozent auf 13,15 Euro.
/agy/DP/mis
NASSAU (dpa-AFX)
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