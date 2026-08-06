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WKN: 646450 / ISIN: DE0006464506

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Schwieriges Marktumfeld 06.08.2026 14:45:03

Leifheit-Aktie leichter: Halbjahresverlust aufgrund von Konsumflaute

Leifheit-Aktie leichter: Halbjahresverlust aufgrund von Konsumflaute

Der Haushaltswarenhersteller LEIFHEIT hat im ersten Halbjahr 2026 einen Verlust eingefahren.

Unter dem Strich steht ein Minus von 2,4 Millionen Euro nach einem Gewinn von 1,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen in Nassau (Rhein-Lahn-Kreis) mitteilte.

Gründe seien unter anderem ein anhaltend schwieriges Marktumfeld und eine ausgeprägte Konsumzurückhaltung im Non-Food-Bereich in vielen europäischen Märkten. Der Umsatz sank im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um 5,8 Prozent auf 116,3 Millionen Euro, wie das 1959 gegründete Unternehmen weiter mitteilte.

"Wir treiben neben der strukturellen Transformation des Konzerns unsere Wachstumsstrategie konsequent voran", sagte der Vorstandsvorsitzende der LEIFHEIT AG, Alexander Reindler. Für das Gesamtjahr rechnet LEIFHEIT nun mit einem leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr (232,6 Mio. Euro) und einem operativen Ergebnis bei rund null.

Via XETRA fällt die LEIFHEIT-Aktie zwischenzeitlich um 1,13 Prozent auf 13,15 Euro.

/agy/DP/mis

NASSAU (dpa-AFX)

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