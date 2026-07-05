Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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05.07.2026 05:31:21
Leipzig Bachfest 2026: Bach's music as hit parade
The Leipzig Bach Festival honors the composer with a hit parade. Over 8,000 fans from 20 countries cast their votes. But Bach is celebrated in many other countries around the world as well.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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