Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
25.02.2026 07:06:00
Leistungsdichte und Haltbarkeit verbessert: Neue NMC-Mischung bei Daimler Buses
Daimler Buses präsentiert Akkugeneration NMC4 mit höherer Leistungsdichte und Lebensdauer trotz Schnellladung. Hauptgrund sei eine verbesserte Zellchemie. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
