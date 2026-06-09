Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
|
09.06.2026 21:22:50
Leistungsstark, aber begrenzt: Anthropic veröffentlicht entschärfte Version von KI-Modell Mythos
Mit Mythos hat der OpenAI-Rivale Anthropic die Tech-Branche aufgeschreckt: Das KI-Modell hat bislang unerkannte Sicherheitslücken in weit verbreiteter Software entdeckt. Nun macht das Unternehmen die Technologie dahinter breiter verfügbar - allerdings mit Einschränkungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!