Leisure Acquisition legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Leisure Acquisition lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,29 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at