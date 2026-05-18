Leisure Acquisition: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Leisure Acquisition hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,52 USD gegenüber -1,390 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 27,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at