Leitl will starke Stimme für Europa bleiben

Christoph Leitl kann es nicht lassen, für das Projekt der EU zu werben. Auch sonst ist von Ruhestand beim früheren WKÖ-Präsidenten nichts zu spüren. Nach dem Auslaufen seiner Aufgabe als Chef des Verbands der europäischen Wirtschaftskammern, Eurochambres, will er "eine starke Stimme für Europa in Österreich bleiben", wie er im Gespräch mit der APA sagte. Denn die Bedeutung Europas sei "noch nicht überall in seiner Tragweite für die Zukunft der nächsten Generationen erkannt".

Leitl, Jahrgang 1949, will sich mit der Europäischen Bewegung Österreichs (EBÖ), deren Präsident er ist, "an der Diskussion über die Zukunft Europas beteiligen, die 2022 ansteht" und grundsätzlich "Europa als Konsensprojekt in Österreich positionieren". Außerdem treibt er sein Herzensanliegen, die Stiftung European Youth Forum Neumarkt (EYFON) weiter. Diese organisiert auf der "Europaburg" Forchtenstein in Neumarkt (Steiermark) Begegnungen europäischer Jugendlicher - und sammelt Ideen und Anregungen der Jugendlichen für eine Weiterentwicklung Europas. In Vor-Coronazeiten verbrachten in einem Jahr rund 1.000 Jugendliche je eine Woche dort, um gemeinsam "an ihren Problemlösungen zu arbeiten".

Europa ist für Leitl aber ein weiter Begriff und umfasst im Besonderen auch Russland. "Russland ist ein europäisches Land und der Konflikt, der sich jetzt auftut zwischen Russland und Europäischer Union, ist brandgefährlich." Da sei es "mehr denn je notwendig, das Gemeinsame herauszustreichen", sagt Leitl, der sich als Co-Vorsitzender der Sotschi-Kommission für zivilgesellschaftliche Beziehungen zwischen Russland und Österreich verantwortlich fühlt. Dabei werden in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und Kultur gemeinsame Veranstaltungen und menschliche Begegnungen organisiert und allgemein eng zusammengearbeitet. "Da geht es darum, dass Menschen miteinander Projekte machen und dabei menschliche Kontakte, menschliches Vertrauen und menschliche Brücken entstehen", so Leitl.

"Ich werde versuchen, meinen Beitrag zu leisten, dass wir das Schiff Europa wieder flott kriegen", so Leitls persönliches Ziel für 2022. Es müsse den Europäern klar werden, dass sie nur sieben Prozent der Weltbevölkerung stellen - also mit den anderen 93 Prozent zusammenarbeiten müssen. Denn die großen Probleme unserer Zeit, Sicherheit, Digitalisierung, die Klimakrise oder das weltweite Finanzsystem, seien nur durch globale Lösungen beherrschbar.

Wobei Leitl überzeugt ist: "Das Gespräch ist das Wichtigste, denn nur ein persönliches Gespräch ist überzeugend. Viel gedrucktes Papier ist eigentlich verpulvertes Geld."

Auch unternehmerisch bleibt Leitl aktiv. Er sei etwa beteiligt an zwei Start-ups: an "ViewpointSystems", das mit Spezialbrillen Ordnung schafft in Instrumenten etwa in Spitälern oder auf Baustellen und an einem Unternehmen, das Hebehilfen für besonders schwere Teile baut - "wo man Menschen pro Arbeitstag das Heben von einer Tonne Gewicht erspart, damit sie nicht mit 55 ein hiniges Kreuz haben", so Leitl. Mit Produkten, in die er investiere, müsse ein echter Nutzen verbunden sein - Apps, wo eine Software geschrieben wird "sind nicht das, was ich primär im Fokus habe".

tsk/ivn

