LeMaitre Vascular öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LeMaitre Vascular lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat LeMaitre Vascular mit einem Umsatz von insgesamt 68,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at