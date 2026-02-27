27.02.2026 06:31:29

LeMaitre Vascular: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LeMaitre Vascular präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,67 Prozent auf 64,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

LeMaitre Vascular hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,93 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 249,60 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 219,86 Millionen USD im Vorjahr.

