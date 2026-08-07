LeMaitre Vascular: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LeMaitre Vascular lud am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,57 Prozent auf 70,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at