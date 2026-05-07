LeMaitre Vascular zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LeMaitre Vascular hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

LeMaitre Vascular hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 66,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 59,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at