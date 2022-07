Lemke droht Fluglinien mit Abschaffung des Vorkassenprinzips

BERLIN (Dow Jones)--Wegen des anhaltenden Flugchaos droht Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) den Fluglinien mit einer Abkehr vom Vorkassenprinzip beim Ticketkauf. Die Fluggesellschaften seien zur Erstattung innerhalb von sieben Tagen und in bestimmten Fällen auch zu einer zusätzlichen Entschädigung verpflichtet, sagte Lemke der BILD am SONNTAG. "Wenn wir sehen, dass die Fluggesellschaften wirklich in großem Stil ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, werden wir Abhilfe schaffen. Wir müssten dann darüber nachdenken, ob es wirklich sinnvoll ist, dass Flüge per Vorkasse bezahlt werden."

Das Vorkassenprinzip sei ein Vertrauensvorschuss der Kunden, so Lemke. "Sie bezahlen eine Leistung, die sie erst in Tagen, Wochen oder Monaten in Anspruch nehmen. Wenn die Fluggesellschaften dem Vertrauen nicht mehr gerecht werden, muss man dieses Prinzip ändern." Dennoch zeigte sich Lemke zuversichtlich, dass ihre Botschaft bei den Fluglinien ankommt: "In der jetzigen Situation" setze sie darauf, dass die Airlines ihren Verpflichtungen nachkommen. Aber: "Wir werden das genau kontrollieren."

Lemke kennt das Flugchaos aus eigener Erfahrung: "Ich warte seit über einer Woche auf meinen Koffer, der irgendwo zwischen Lissabon und Berlin verloren gegangen ist. Ich fühle mit den Kundinnen und Kunden, die sich zu Recht ärgern."

