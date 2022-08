Lemke fordert von Polen nach Fischsterben Stopp des Oder-Ausbaus

Berlin (Reuters) - Bundesumweltministerin Steffi Lemke fordert nach dem Fischsterben in der Oder ein Ende des Ausbaus des Flusses für die Schifffahrt.

"Der Ausbau der Oder muss nun gestoppt werden", forderte die Grünen-Politikerin am Montag ohne die polnische Seite direkt zu erwähnen. "Der Ausbau belastet dieses wertvolle Ökosystem zusätzlich." In Deutschland wird anders als in Polen Regierungsangaben zufolge nicht an einer Vertiefung oder Erweiterung des Grenzflusses gearbeitet. Lemke sprach sich dafür aus, den Fluss stattdessen wo möglich zu renaturieren. "Gesunde und intakte Flüsse helfen dabei, den Wasserhaushalt zu stabilisieren und können Dürren abmildern", sagte sie.

Die Ursache des massenhaften Fischsterbens in der Oder ist noch nicht geklärt. Es gilt als wahrscheinlich, dass verschiedene Ursachen zusammen gekommen sind, darunter Einleitungen von Chemikalien auf der polnischen Seite. "Nach allem, was wir wissen, gab es einen menschengemachten Eintrag", sagte Lemke. Dazu kämen weitere Faktoren: "Unter Hitzestress stehende Flüsse, die wenig Wasser führen, sind empfindlicher gegenüber menschlichen Einträgen. "

Das Fischsterben hatte bereits zu Verstimmungen zwischen den Ländern geführt. Von deutscher Seite wurde Polen vor allem vorgeworfen, die Meldekette für solche Vorfälle nicht eingehalten und Deutschland zu spät informiert zu haben. Vorwürfe, auf polnischer Seite seien in großem Umfang Pestizide eingeleitet worden, konterte die Umweltministerin Anna Moskwa auf Twitter als "Fake News".

Umweltverbände und das Land Brandenburg hatten bereits vor dem Fischsterben gegen den Ausbau und die Vertiefung geklagt und vor einem polnischen Gericht auch teilweise Erfolg gehabt.

