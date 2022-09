Lemke schließt Weiterbetrieb der Atomkraftwerke über Winter hinaus aus

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) schließt einen Weiterbetrieb der beiden verbliebenen süddeutschen Atomkraftwerke über den Winter hinaus aus. Am Vortag hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärt, er erwarte wegen der angespannten Stromversorgungslage in Frankreich, dass die beiden deutschen Akws Isar 2 und Neckarwestheim 2 im ersten Quartal 2023 am Netz bleiben würden. "Eine Laufzeitverlängerung über den kommenden Winter hinaus und die dafür erforderliche Neubeschaffung von Brennelementen schließe ich aus", erklärte Lemke. Aktuell würden das Wirtschaftsministerium und das Umweltministerium die erforderlichen Vorbereitungen für einen Kabinettsbeschluss am 5. Oktober treffen, wie Lemke erklärte.

"Als für die oberste Atomaufsicht zuständige Ministerin ist für mich entscheidend, dass auch bei dieser Einsatzreserve die hohen Sicherheitsstandards vollumfänglich gewahrt bleiben und alle Sicherheitsvorschriften umgesetzt werden", so Lemke. Laut Habeck hätten jüngste Schätzungen aus Frankreich über die dort verfügbaren Atomstrommengen ergeben, dass Deutschland im Winter bei der Stromversorgung in ein Extremszenario geraten würde. Dies mache einen längeren Betrieb der Akws notwendig.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2022 06:06 ET (10:06 GMT)