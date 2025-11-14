Lemon Tree Hotels: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Lemon Tree Hotels äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,370 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,06 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2,84 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at