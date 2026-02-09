|
Lemon Tree Hotels veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Lemon Tree Hotels hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,79 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,790 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,06 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,55 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
