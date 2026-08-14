Lemonade Aktie
WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072
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14.08.2026 10:05:00
Lemonade Cut Its Adjusted EBITDA Loss From $41 Million to $19 Million. Now It Has Promised Breakeven by Q4.
Lemonade (NYSE: LMND) is a pioneer in using artificial intelligence to process insurance claims. When it first debuted on the market in July 2020, there was a lot of excitement in those post-COVID days when tech stocks surged.But then reality set in, and investors realized it would be a while before this fintech start-up would turn a profit.Six years later, those days are upon us. In its second-quarter letter to shareholders, management said Lemonade anticipates positive adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) in the fourth quarter of 2026. This would be the first-ever quarter of positive adjusted EBITDA for Lemonade. The firm projects about $8 million in adjusted EBITDA in Q4.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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