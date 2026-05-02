Lemonade Aktie

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WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072

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02.05.2026 18:02:00

Lemonade Has Momentum, but Investors Need More Than Growth

Over the past year, Lemonade (NYSE: LMND) stock has risen by roughly 95%. However, since the start of the year, this insurance stock has been in a slump. Trading at prices near $100 per share in late January, the stock has since fallen back to the upper-$50s, a significant drop given the relatively short time frame.Some of this pullback occurred last week, on the heels of the insurance-tech company's latest quarterly earnings release. Yet while some may see that sharp drop as a warning to stay away, a look at the details suggests otherwise.Why? Lemonade isn't just delivering impressive top-line growth. Looking at other key metrics, the company is also clearly making major progress toward becoming a profitable insurer, on par with its "old school" competitors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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