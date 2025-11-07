Lemonade informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lemonade hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 162,3 Millionen USD gegenüber 112,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at