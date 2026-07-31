Lemonade öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lemonade hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,56 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,600 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 104,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 133,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 274,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at