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01.05.2026 06:31:29
Lemonade: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Lemonade hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,47 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,860 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 88,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 234,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 124,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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