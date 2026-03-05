Lemonade Aktie
WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072
|
05.03.2026 18:15:00
Lemonade Stock Dropped by 36% in February. Here's What Happened.
In the fourth quarter of 2025, Lemonade's (NYSE: LMND) customer count increased by 23% year over year, its premiums per customer rose 7%, and its revenue grew by 53% -- all solid improvements.The upstart insurance company believes its results are starting to validate its strategy of utilizing artificial intelligence (AI) at the core of its operations. While it isn't profitable now, management forecasts that it will report positive adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) in Q4 2026.Its recent earnings report was encouraging, but it still wasn't enough to prevent Lemonade's stock price from plummeting by roughly 36% in February.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lemonade Inc Registered Shs
|
18.02.26
|Ausblick: Lemonade präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Lemonade präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.01.26
|Lemonade turns self-driving cars from threat to opportunity (Financial Times)
|
04.11.25
|Ausblick: Lemonade informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Lemonade stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Lemonade Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lemonade Inc Registered Shs
|47,51
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.