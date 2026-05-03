Lemonade Aktie
WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072
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03.05.2026 16:30:00
Lemonade Stock Sank After Its Q1 2026 Earnings -- Here's the Next Move for Investors
An analysis of artificial intelligence (AI) stocks' performance suggests that investors are less patient with the technology's promises and want to see it deliver greater profitability. That's affecting companies of all sizes, including AI-focused insurance company Lemonade (NYSE: LMND).While its recent Q1 2026 earnings showed many bright spots, it still wasn't enough to win over the markets. The stock price closed nearly 15% lower on the day of the report.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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