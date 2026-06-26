Lemonade Aktie
WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072
|
26.06.2026 16:05:00
Lemonade Stock Tripled Over the Past 3 Years. Can It Do It Again Over the Next 3 Years?
Lemonade (NYSE: LMND) has become a popular insurance technology company over the past few years. Insurance is an industry full of legacy players, with some giants that are more than a century old, and it was ripe for disruption with the advent of artificial intelligence (AI).Although it got off to a bumpy start, losing more than 90% of its value at one point, Lemonade stock has made a sustained comeback, up 247% over the past three years. Can it do a repeat performance?Lemonade is a digital insurance company that relies on AI and machine learning to price policies, onboard customers, and approve claims. This removes human intervention as much as possible, making for a simpler, quicker, and more transparent experience. At some point, it should be cheaper to operate as well.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lemonade Inc Registered Shs
|
18.02.26
|Ausblick: Lemonade präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Lemonade präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.01.26
|Lemonade turns self-driving cars from threat to opportunity (Financial Times)
Analysen zu Lemonade Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lemonade Inc Registered Shs
|51,46
|4,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.