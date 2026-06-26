Lemonade Aktie

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WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072

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26.06.2026 16:05:00

Lemonade Stock Tripled Over the Past 3 Years. Can It Do It Again Over the Next 3 Years?

Lemonade (NYSE: LMND) has become a popular insurance technology company over the past few years. Insurance is an industry full of legacy players, with some giants that are more than a century old, and it was ripe for disruption with the advent of artificial intelligence (AI).Although it got off to a bumpy start, losing more than 90% of its value at one point, Lemonade stock has made a sustained comeback, up 247% over the past three years. Can it do a repeat performance?Lemonade is a digital insurance company that relies on AI and machine learning to price policies, onboard customers, and approve claims. This removes human intervention as much as possible, making for a simpler, quicker, and more transparent experience. At some point, it should be cheaper to operate as well.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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