Lemonsoft präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lemonsoft hat sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,39 Prozent auf 7,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lemonsoft 7,7 Millionen EUR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,250 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,220 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,91 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 29,45 Millionen EUR ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,240 EUR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 29,40 Millionen EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at