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17.08.2026 06:31:29
Lemonsoft: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Lemonsoft hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 EUR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,8 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,4 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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