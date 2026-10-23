Lena Lighting hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lena Lighting hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 PLN je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38,7 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 34,4 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at