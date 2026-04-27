Lena Lighting stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lena Lighting lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,060 PLN erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 37,5 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 4,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lena Lighting 39,3 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,080 PLN beziffert, während im Vorjahr 0,100 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Der Jahresumsatz wurde auf 141,75 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 136,94 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at