LendingClub: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LendingClub präsentierte am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat LendingClub mit einem Umsatz von insgesamt 393,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 340,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,60 Prozent gesteigert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,16 USD gegenüber 0,450 USD im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 1,47 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at