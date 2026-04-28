LendingClub Aktie
WKN DE: A12DRP / ISIN: US52603A1097
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28.04.2026 18:07:32
LendingClub Is Changing Its Name to Happen Bank, as It Makes Progress on Its Medium-Term Growth Plan. Is the Stock a Buy?
The digital bank and personal loan company LendingClub (NYSE: LC) reported strong 2026 first-quarter earnings, as it makes progress on its medium-term growth strategy.LendingClub also said it will change its name to Happen Bank, a process expected to be completed this summer, to reflect its enhanced banking capabilities and further reflect its core mission: "To clear the way for people going places."The company reported earnings per share (EPS) of $0.44, beating Wall Street consensus estimates by $0.08, and revenue of over $252 million, beating estimates by about $3 million. Loan originations for the quarter came in at nearly $2.7 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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