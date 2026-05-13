LendingClub Aktie
WKN DE: A12DRP / ISIN: US52603A1097
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13.05.2026 12:30:00
LendingClub Is Rebranding to Happen Bank. Here's Why It Could Be a Catalyst for a Higher Stock Price.
LendingClub (NYSE: LC) has decided to rebrand; soon, this incumbent fintech leader will change its name to Happen Bank.Investors may be skeptical that a mere name change can turn a stock's fortunes around. But when a company's fundamentals steadily improve amid massive undervaluation, well, a name change to reflect a better business model could be just the catalyst for a higher stock price.LendingClub began in 2006 as a peer-to-peer lending platform, enabling retail investors to buy high-yield loans from unsecured personal loan borrowers, underwritten by LendingClub's tech-enabled risk models.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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