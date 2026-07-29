LendingClub stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LendingClub stellte am 27.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,50 USD. Im letzten Jahr hatte LendingClub einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 473,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LendingClub einen Umsatz von 359,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at