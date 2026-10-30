LendingClub veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LendingClub äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 489,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LendingClub 388,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at