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05.11.2026 06:31:28
LendingTree: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
LendingTree gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,15 USD gegenüber 0,730 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LendingTree im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 343,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 307,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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