LendingTree: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

LendingTree hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,650 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 313,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 250,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at