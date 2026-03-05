LendingTree vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

LendingTree hat am 02.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,27 USD gegenüber 0,550 USD im Vorjahresquartal.

LendingTree hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 319,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 261,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 10,78 USD beziffert, während im Vorjahr -3,140 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,12 Milliarden USD, während im Vorjahr 900,22 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at