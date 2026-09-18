Lennar B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lennar B ließ sich am 16.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lennar B die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 USD gegenüber 2,29 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 8,05 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,80 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at