Lennar B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lennar B stellte am 16.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Lennar B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,06 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Lennar B mit einem Umsatz von insgesamt 9,37 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,48 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,98 USD, nach 14,31 USD im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 34,19 Milliarden USD, gegenüber 35,48 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,64 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at