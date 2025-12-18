|
18.12.2025 06:31:28
Lennar B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Lennar B stellte am 16.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Lennar B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,06 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Lennar B mit einem Umsatz von insgesamt 9,37 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,48 Prozent verringert.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,98 USD, nach 14,31 USD im Vorjahresvergleich.
Mit einem Umsatz von 34,19 Milliarden USD, gegenüber 35,48 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,64 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.