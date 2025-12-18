|
Lennar: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Lennar hat am 16.12.2025 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,06 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,48 Prozent auf 9,37 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Lennar hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 7,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 14,31 USD je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 34,19 Milliarden USD, gegenüber 35,48 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,64 Prozent präsentiert.
