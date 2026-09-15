Lennar Aktie
WKN: 851022 / ISIN: US5260571048
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15.09.2026 17:46:40
Lennar Q3 Preview: Buffett’s Homebuilder Bet Hopes for Stock Rebound With Shares at 4-Year Lows
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Nachrichten zu Lennar Corp.
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07:01
|Ausblick: Lennar stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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14.09.26
|S&P 500-Wert Lennar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lennar von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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10.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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07.09.26
|S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lennar-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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31.08.26
|S&P 500-Wert Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lennar von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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24.08.26
|S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lennar-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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17.08.26
|S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lennar von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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10.08.26
|S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lennar von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Lennar Corp.
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