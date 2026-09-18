Lennar: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lennar stellte am 16.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Lennar im vergangenen Quartal 8,05 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lennar 8,80 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at