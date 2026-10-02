Lennar Aktie
WKN: 851022 / ISIN: US5260571048
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02.10.2026 19:28:52
Lennar Stock Falls Following Hunterbrook Short Report On Millrose Transactions
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Nachrichten zu Lennar Corp.
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28.09.26
|S&P 500-Wert Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lennar von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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22.09.26
|Stabiler Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels ohne Schwung (finanzen.at)
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22.09.26
|Zuversicht in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
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22.09.26
|Schwacher Handel: S&P 500 sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.at)
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22.09.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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21.09.26
|S&P 500-Wert Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lennar-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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18.09.26
|Freitagshandel in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
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18.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Lennar Corp.
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.