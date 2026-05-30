Lennar Aktie
WKN: 851022 / ISIN: US5260571048
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30.05.2026 03:14:16
Lennar vs. D.R. Horton: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
The housing market remains a focal point for investors, making the choice between Lennar (NYSE:LEN)and D.R. Horton (NYSE:DHI)a critical decision for those seeking exposure to residential construction.Lennar focuses on high-tech homebuilding and financial services, while D.R. Horton maintains its position as the nation's largest builder by volume. Both companies must navigate high interest rates and shifting demographics, but they utilize different land-acquisition strategies and product mixes to capture demand in a changing economic landscape.Lennar operates as a major homebuilder with a geographic footprint spanning 26 states, including high-growth markets in Florida, Texas, and California. The company delivered more than 82,500 new homes in 2025, serving a wide range of buyers from first-time homeowners to luxury clients. It also operates segments for mortgage loans and title insurance, which integrate the home-buying experience for its customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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