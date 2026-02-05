Time Aktie
Lennar Wants to Build "Trump Homes." Is It Time to Consider an Investment?
Lennar (NYSE: LEN) shares are surging on news that the giant homebuilder is about to propose a massive homebuilding plan to the Trump administration that will help address the home affordability crisis in the U.S. According to a report by Bloomberg, several home construction companies, including Lennar, are putting together a plan to build as many as 1 million entry-level homes across the country. News of the plan sent Lennar's stock sharply higher on Tuesday, up 7.5% in morning trading before settling back a bit. As I write this, the stock is up almost 4% on the day.Details of how the home construction plan would work are not yet final, but initial reports suggest it might center on a rent-to-own business model in which private investors would underwrite the homes' construction and then rent them to tenants. And after a certain period -- possibly three years -- a tenant's rent payments could be counted toward a down payment if they choose to purchase the home.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
