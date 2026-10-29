Lennox Holdings PLCShs Aktie
WKN DE: A0D9LR / ISIN: GB00B04X3056
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29.10.2026 04:26:12
Lennox: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Lennox (NYSE:LII) announced a 10.2% revenue increase to $1.6 billion, while segment profit declined approximately 2% to $323 million. The heating and cooling equipment maker launched a recovery plan to stabilize residential market share and lower operational costs.
Three things management said stand out.
Management adopted targeted regional price adjustments to defend market share against rivals, accepting lower pricing realization amid rising import tariffs. This strategy prioritizes protecting unit volume over short-term operating profit margins in the residential market.
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