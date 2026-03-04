Lennox International Aktie
WKN: 924838 / ISIN: US5261071071
|
04.03.2026 14:43:47
Lennox Confirms Full-year Outlook; Sets 2030 Targets
(RTTNews) - Lennox International Inc. (LII), a climate-control solutions provider, on Wednesday reaffirmed its fiscal 2026 outlook ahead of its investor day.
For full-year 2026, the company expects revenue to increase by about 6% to 7%, while adjusted earnings per share are projected in the range of $23.50 to $25.00. This compares with adjusted earnings of $23.16 per share on revenue of $5.195 billion in 2025.
At today's investor day, Lennox said it will outline its operational progress and strategic priorities, and introduce 2030 targets, including revenue of $6.5 billion to $7.5 billion, segment margins of 22% to 23%, and free cash flow conversion above 90% of net income.
Lennox shares closed at $552.30 on Tuesday, down 1.97%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lennox International Inc.
|
27.01.26
|Ausblick: Lennox International legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: Lennox International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Lennox International präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Lennox International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Lennox International Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lennox International Inc.
|469,30
|-0,95%