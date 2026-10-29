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29.10.2026 06:31:29
Lennox International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Lennox International lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 6,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lennox International 6,98 USD je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,21 Prozent auf 1,57 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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