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01.05.2026 06:31:29
Lennox International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Lennox International lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 3,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lennox International 3,37 USD je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 1,14 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lennox International 1,07 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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