Lennox International Inc Announces Retreat In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Lennox International Inc (LII) reported a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $221.2 million, or $6.41 per share. This compares with $259.9 million, or $7.38 per share, last year.

Excluding items, Lennox International Inc reported adjusted earnings of $235.9 million or $6.84 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.2% to $1.573 billion from $1.427 billion last year.

Lennox International Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $221.2 Mln. vs. $259.9 Mln. last year. -EPS: $6.41 vs. $7.38 last year. -Revenue: $1.573 Bln vs. $1.427 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 21.00 To $ 21.50

For full year 2026, we are revising the revenue growth guidance at approximately 6% growth, including 5% benefit from completed acquisitions.