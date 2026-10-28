Lennox International Aktie
WKN: 924838 / ISIN: US5261071071
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28.10.2026 11:49:30
Lennox International Inc Announces Retreat In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Lennox International Inc (LII) reported a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $221.2 million, or $6.41 per share. This compares with $259.9 million, or $7.38 per share, last year.
Excluding items, Lennox International Inc reported adjusted earnings of $235.9 million or $6.84 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.2% to $1.573 billion from $1.427 billion last year.
Lennox International Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $221.2 Mln. vs. $259.9 Mln. last year. -EPS: $6.41 vs. $7.38 last year. -Revenue: $1.573 Bln vs. $1.427 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 21.00 To $ 21.50
For full year 2026, we are revising the revenue growth guidance at approximately 6% growth, including 5% benefit from completed acquisitions.
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